Agrigento fiorisce, benvenuta primavera – VIDEO

Sicilia Agrigento Valle dei Templi – Tra agrumeti e mandorli in fiore si scopre un patrimonio turistico, enogastronomico, paesaggistico e culturale dall’inestimabile valore.

La primavera arriva prima in Sicilia: profumo di autenticità quello che si respira ad Agrigento dove l’inverno dura davvero poco. I mandorli fioriti, già dai primi di gennaio, annunciano l’arrivo della bella stagione. E presto per festeggiare la primavera precoce in città ritorna la Sagra del Mandorlo in fiore con il suo Festival del folklore. L’evento (giunto alla 75° edizione), organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, non permette solo di contemplare, in tutto il suo splendore, il risveglio della natura, ma è anche l’occasione per riscoprire luoghi suggestivi, ed esibizioni artistiche degne di nota. Appuntamento nella Valle dei Templi che si rinnova da oltre mezzo secolo, che unisce storia, folklore ed arte.