Musica ad alto volume e oltre orario consentito, maxi multa a locale della movida

Musica ad alto volume, oltre l’orario consentito dall’ordinanza, da parte di un locale notturno della movida del centro cittadino di Agrigento, precisamente a pochi metri dalla via Atenea. Elevata una multa di 2.060 euro. I carabinieri erano intervenuti, sabato notte, dietro la segnalazione al numero unico di emergenza di residenti impossibilitati a prendere sonno per la musica “sparata a palla”.

Appena giunti nella zona in questione gli uomini in divisa hanno fatto spegnere la musica, e a fine turno relazionato ogni cosa.

A distanza di qualche giorno è scattata la maxi sanzione, per la musica ben oltre il limite orario previsto, a tutela del riposo notturno dei residenti. Ma non è tutto. La stessa attività lavorativa, infatti, era già stata contravvenzionata altre due volte, in un’occasione per la stessa analoga condotta e successivamente per avere organizzato una serata musicale e danzante senza autorizzazione.