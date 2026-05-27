Complessivamente 18 milioni di euro sono stati finanziati dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per realizzare opere di di contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia presentati dall’assessorato al Territorio. Gli interventi che saranno finanziati riguardano diversi comuni siciliani: Burgio, Favara, Porto Empedocle e Racalmuto nell’Agrigentino; Naso, Piraino, Savoca e Scaletta Zanclea nel Messinese; Alimena nel Palermitano e Acireale nel Catanese.

«Si tratta di risorse fondamentali – dice l’assessore Giusi Savarino – che abbiamo ottenuto con una attenta programmazione, sia a livello regionale sia da parte del governo nazionale. I lavori che porteremo avanti si inseriscono in un più ampio quadro di rafforzamento delle politiche per la sicurezza del territorio, una nostra priorità strategica. Si tratta di opere e progetti coerenti con i parametri di riferimento e che i territori attendevano da tempo».

«Metteremo in sicurezza i centri abitati, i costoni rocciosi, i versanti e le aree particolarmente esposte al rischio di frane e alluvioni».

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