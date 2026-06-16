Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha devastato una Fiat Punto parcheggiata in una traversa di Corso Serrovira a Licata. E’ successo ieri notte, quando le fiamme hanno aggredito l’utilitaria in uso ad una casalinga licatese sessantaquattrenne.

A segnalare l’evento al centralino del 112, sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo. Le fiamme hanno annerito pesantemente anche la porta d’ingresso di una vicina palazzina.

Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri che sono intervenuti sul posto e che hanno verificato la presenza di impianti di videosorveglianza perfettamente funzionanti. La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

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