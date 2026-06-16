Un incendio ha devastato un negozio di profumi e giocattoli, di proprietà di una commerciante riberese trentottenne. I danni sarebbero importanti e in via di quantificazione. Teatro del fatto, che si è verificato ieri notte, la via Parlapiano a Ribera.

A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni residenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Sciacca, e i carabinieri della Tenenza di Ribera. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di completare l’opera di spegnimento

Nel corso del sopralluogo di rito, vigili del fuoco e militari dell’Arma, non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile o altri inneschi, né contenitori sospetti per ricondurre l’evento alla mano dolosa. L’ipotesi probabile è quella del fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito. Il fuoco ha distrutto arredi e varia merce.

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