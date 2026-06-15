Il sindacato Confsal Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento denuncia il permanere di gravi criticità organizzative e gestionali all’interno della struttura, già oggetto di stato di agitazione e della relativa procedura di conciliazione. A seguito del confronto con l’Amministrazione, conclusosi senza risposte concrete rispetto alle problematiche evidenziate, è stato proclamato lo sciopero di categoria per il prossimo 30 giugno.

“Le questioni poste riguardano aspetti fondamentali del funzionamento del servizio – si legge in una nota – la corretta gestione della pianta organica della sede centrale e dei distaccamenti, l’applicazione dello smart working per il personale Rtp e altre criticità già formalizzate nel verbale di conciliazione”.

“La mancata soluzione di tali problematiche, nonostante il percorso di raffreddamento previsto dalle norme – continua la nota -, impone oggi una presa di posizione netta da parte della scrivente organizzazione sindacale, a tutela della funzionalità del servizio e della dignità professionale del personale. La mobilitazione non rappresenta una scelta ideologica, ma un atto dovuto di responsabilità nei confronti dei lavoratori e dell’efficienza del dispositivo di soccorso pubblico”.

La Confsal VVF ribadisce che continuerà a mettere in campo ogni iniziativa utile affinché vengano garantiti rispetto delle regole, adeguata organizzazione del lavoro e condizioni operative dignitose per tutto il personale. “La situazione resta sotto attenta osservazione e non si escludono ulteriori iniziative qualora non dovessero arrivare riscontri concreti e immediati”, conclude la nota.

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