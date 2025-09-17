Raffadali (AG) – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 19:00, Discesa Serroy diventerà palcoscenico di un appuntamento speciale: la presentazione del libro Equilibrio Perfetto. Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia, pubblicato da VGS Libri e curato da A.N.A.S. Nazionale – Associazione Nazionale di Azione Sociale.

Il manuale nasce con un obiettivo chiaro e urgente: offrire strumenti semplici e consigli pratici alle donne che ogni giorno cercano di destreggiarsi tra impegni familiari, vita professionale e cura di sé. Non un testo accademico, ma una guida concreta, che mette al centro il benessere della persona e la crescita culturale e sociale delle comunità.

A moderare l’incontro sarà la prof.ssa Mirella Gulisano, che guiderà un dialogo arricchito da voci autorevoli:

la dott.ssa Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana

l'avv. Silvio Marcello Cuffaro, Sindaco di Raffadali

la dott.ssa Alessandra Giannola, Presidente di A.N.A.S. Nazionale

la dott.ssa Enza Lombardo, Educatrice

il dott. Salvatore Graziano, Avvocato

Non mancherà un momento artistico, con l’intervento musicale di Damiano Tarallo, che regalerà alla serata un’atmosfera di riflessione e bellezza.

Chi è A.N.A.S. Nazionale

L’A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale A.P.S. – Rete Associativa, è una realtà dinamica e radicata sul territorio. Nata nel 2007 grazie all’impegno di quattro associazioni – tra cui Symposium, Ebla e Logos – è oggi riconosciuta come rete associativa nel Registro Unico del Terzo Settore. L’associazione promuove iniziative culturali, sociali e formative, con lo sguardo sempre rivolto al bene comune e al sostegno delle persone.

Un evento che guarda al futuro

La presentazione si inserisce all’interno del progetto di Conciliazione vita-lavoro promosso da A.N.A.S. Nazionale e sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro.

Un’iniziativa che vuole essere più di un incontro: un momento di confronto e condivisione, per tracciare insieme prospettive concrete su un tema che riguarda tutti.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza, per riflettere, emozionarsi e portare a casa nuove idee su come costruire un equilibrio davvero… perfetto.

