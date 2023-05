Furto notturno in centro città: razziato negozio di alimentari

Ignoti ladri dopo aver forzato una finestra, nella notte fra venerdì e sabato, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del negozio di alimentari in piazza Ravanusella ad Agrigento, e hanno rubato 300 euro dalla cassa e un telefono cellulare. Poi sono fuggiti velocemente. La scoperta della “visita” dei ladri è stata fatta, l’indomani mattina, dalla proprietaria. La donna si è recata alla Stazione dei carabinieri di Agrigento, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. I militari dell’Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini per provare ad identificare i balordi. Nella zona però, stando a quanto è emerso, non ci sono telecamere di videosorveglianza.