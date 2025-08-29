Ignoti incendiari hanno versato del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, e hanno appiccato il fuoco alla facciata esterna della residenza estiva di un commerciante cinquantenne. Nessun’ombra di dubbio sul fatto che, a pochi passi dal mare di Realmonte, ieri notte, si sia materializzata un’inquietante intimidazione. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, hanno avviato le indagini per dare una spiegazione al grave gesto. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Le fiamme, per fortuna, si sono estinte da sole e i danni sono così stati limitati e circoscritti. E’ stato lo stesso proprietario a fare l’amara scoperta della facciata bruciata dal fuoco. I militari dell’Arma, come procedura investigativa esige, hanno ascoltato l’uomo per riuscire a capire se avesse avuto, di recente, problemi o dissidi, e se avesse dei sospetti, più o meno mirati, su chi ha potuto mettere a segno l’atto delinquenziale. Fitto, inevitabilmente, il riserbo investigativo, e non trapela infatti nessuna indiscrezione.

