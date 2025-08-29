Emergono particolari raccapriccianti dalla ricostruzione di quanto accaduto, l’altra mattina, in via Rosa nel centro storico di Naro, dove un ventisettenne, originario del Mali, senza fissa dimora e con alcuni precedenti e già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio, ha sgozzato il cane Merlino, randagio di quartiere amato da tutti, davanti agli occhi dei passanti. Il giovane immigrato è stato trovato mentre mangiava il cane che aveva appena cucinato.

Una scena orribile. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Licata. Deve rispondere dei reati di maltrattamento e uccisione di animali, porto ingiustificato di coltello e inosservanza del provvedimento di espulsione prefettizio. L’extracomunitario è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento e poi accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta.

Il partito animalista ha fatto sapere di avere presentato denuncia in procura ad Agrigento, annunciando la costituzione di parte civile nel processo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp