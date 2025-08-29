L’attività si trova in una zona classificata come riserva naturale orientata, e per questo motivo il regolamento vieta l’installazione di manufatti, anche se mobili o stagionali. Il Comune di Agrigento ha emesso l’ordine di demolizione delle strutture prefabbricate installate nell’area di Punta Bianca. Nei giorni scorsi era già scattato un primo provvedimento di sospensione dell’attività poiché il locale si trova in zona vietata. Lo stesso aveva subito analoghi stop nel 2023 e nel 2024, ma era stato autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande.

