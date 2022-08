In pattìno oltre il limite e kitesurf nell’area balneazione: due multati

Altre due nuove sanzioni amministrative da 229 euro a testa sono state elevate, dai miliari del Circomare di Sciacca, ad una persona che con un pedalò si trovava oltre il limite consentito dalla costa, e ad un soggetto in kitesurf che era in acque riservate alla balneazione, in una zona nella quale non c’è il corridoio di lancio. Le multe nella giornata si sabato, con la Guardia costiera di Sciacca, impegnata a tenere sotto controllo i bagnanti che, hanno sfidato il vento e il mare mosso, si sono fatti il bagno, e qualcuno di loro s’è spinto anche al largo.