Ignoti hanno appiccato il fuoco ad un terreno dove erano depositati legname, indumenti e varia tipologia di rifiuti. E’ accaduto, la notte fra sabato e domenica, in contrada Grecale, a Lampedusa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale per scongiurare il peggio.

Nessun dubbio sul fatto che le fiamme sono di natura dolosa. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Tenenza di Lampedusa. L’area è di proprietà comunale e per qualche metro di un lampedusano.

