Preparati a tremare: “Five Nights at Freddy’s 2” arriva al cinema di Agrigento 🎬
Il conto alla rovescia è iniziato: dal 4 dicembre, il terrore torna sul grande schermo con “Five Nights at Freddy’s 2”, in arrivo al cinema di Agrigento.
Dopo il clamoroso successo del primo capitolo, gli animatronici più inquietanti del cinema tornano a far paura, tra brividi, suspense e colpi di scena.
Basato sull’omonimo videogioco cult, il film promette una nuova immersione nell’incubo, con atmosfere ancora più cupe e misteri che si infittiscono notte dopo notte.
Riuscirai a sopravvivere fino all’ultima notte? Appuntamento al cinema di Agrigento dal 4 dicembre: preparati a saltare sulla poltrona.
