In giro con la droga e un pugnale: denunciato panettiere

Fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish e di un pugnale. Un quarantasettenne panettiere di Agrigento, residente a Porto Empedocle, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Tanto la droga quanto l’arma bianca, sono stati posti sotto sequestro.