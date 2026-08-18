Hanno raggiunto il quartiere di Fontanelle verso le 2 della notte a bordo di una moto risultata rubata, per poi versare liquido infiammabile sopra una Honda Hornet e darle fuoco. Le fiamme si sono quindi propagate a un secondo motociclo, un Piaggio Liberty. Dopo il raid i due presunti responsabili hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati identificati e arrestati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento con un’operazione “fulminea”.

Si tratta di due ventenni, entrambi tunisini, ritenuti responsabili di danneggiamento aggravato e ricettazione. Il primo indagato, domiciliato Favara, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Quest’ultima contestazione è scattata perchè, per compiere il raid, hanno utilizzato un motociclo risultato rubato a Porto Empedocle all’inizio di agosto.

I due veicoli incendiati sono di proprietà di un giovane del posto e di un quarantenne. Sono stati loro a lanciare l’allarme. Le indagini della polizia hanno permesso di rintracciare subito i due presunti autori. Rinvenuto nella zona industriale di Agrigento anche il mezzo a due ruote usato per compiere l’atto incendiario. Era nei pressi di un’azienda. A “scovarlo” i carabinieri della Tenenza di Favara e una pattuglia di un istituto di vigilanza.

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