Una rissa tra più soggetti è scoppiata nella località balneare di Piana Grande a Ribera. Calci, pugni e schiaffi tra i partecipanti. Ad avere la peggio è stato un riberese che sarebbe stato colpito alla testa con una pala da un giovane di nazionalità rumena.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Fratelli Parlapiano”, per le cure necessarie. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini per risalire ai protagonisti della zuffa.

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