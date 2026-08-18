Sarà Gianfranco Jannuzzo il primo protagonista della seconda edizione di “A Cena con gli Scrittori”, il progetto ideato da Beniamino Biondi che mette insieme letteratura, narrazione, convivialità e territorio. L’appuntamento è per venerdì 21 agosto, alle ore 20.30, a Casa Diodoros, in via Giuseppe La Loggia, nel cuore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Una serata pensata come un incontro diretto e informale con un protagonista della cultura e dello spettacolo italiano, nel quale la cena diventa lo spazio per ascoltare storie, condividere ricordi e scoprire aspetti meno conosciuti del percorso artistico dell’ospite.

Jannuzzo, agrigentino, attore di teatro, cinema e televisione, porterà a Diodoros non soltanto la sua esperienza di interprete, ma anche quella di fotografo e narratore per immagini. Nel corso della cena intratterrà infatti il pubblico raccontando la genesi e le storie legate ai suoi libri fotografici, “Gente mia” e “Italia amore mio”, attraverso i quali ha trasformato la sua macchina fotografica in uno strumento per osservare e raccontare persone, luoghi e identità. Due libri, dunque, e due viaggi fotografici: il primo dentro la memoria personale e collettiva di Agrigento, il secondo attraverso un’Italia osservata con lo stesso sguardo curioso, partecipe e profondamente umano.

Durante la serata Jannuzzo accompagnerà il pubblico dentro questo suo particolare universo, raccontando come sono nate le fotografie, gli incontri che le hanno precedute e le storie che si celano dietro le immagini. La fotografia rappresenta del resto una passione che accompagna Jannuzzo da sempre e che si intreccia profondamente con il suo mestiere di attore. È lui stesso ad aver raccontato come fotografia e teatro siano due modi diversi ma complementari di comunicare e di entrare in relazione con gli altri.

Per Beniamino Biondi, “il progetto nasce dalla volontà di sperimentare una modalità diversa di incontro culturale, capace di superare la tradizionale presentazione e di restituire alla narrazione una dimensione più intima e partecipata. Un’idea particolarmente significativa quando l’ospite è Jannuzzo, la cui storia artistica e personale è profondamente legata alla città e alla Sicilia”. L’iniziativa è inserita nel percorso culturale e di valorizzazione del territorio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

INFORMAZIONI. A Cena con gli Scrittori – Gianfranco Jannuzzo. Venerdì 21 agosto 2026 – ore 20.30. Casa Diodoros – Via Giuseppe La Loggia, Agrigento. Costo: 40 euro a persona. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: 351 611 0085.

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