Litiga con il cognato e gli brucia la macchina. A finire nei guai è un cinquantenne disoccupato di Canicattì, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Dell’attività investigativa, finalizzata a identificare il piromane che ha appiccato le fiamme, si sono occupati i carabinieri della Stazione di Canicattì. La vicenda risale al maggio scorso quando l’auto Ford di proprietà di un impiegato cinquantenne venne devastata dalle fiamme.

I vigili del fuoco e i militari, a margine del sopralluogo, trovarono tracce di liquido infiammabile lasciando così pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che, dopo alcune indagini e la visione delle immagini di alcune telecamere, sono risaliti al disoccupato ipotizzando come movente motivi riconducibili a questioni di carattere familiare.

