AGRIGENTO – La compagine di Fratelli d’Italia ad Agrigento si rafforza ulteriormente. Nel corso dell’a ‘ultima seduta del Consiglio comunale, il capogruppo Simone Gramaglia ha annunciato ufficialmente l’adesione della consigliera Flavia Contino al partito di Giorgia Meloni.

Si tratta di un passaggio politico significativo, che conferma il crescente radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e il rafforzamento della componente vicina a Lillo Pisano in aula Sollano. Con questa adesione, i consiglieri di FdI in consiglio comunale diventano quattro: Gerlado Piparo, vicino a Savarino e attuale assessore comunale; Flavia Contino, vicino a Lillo Pisano; Sergio Burgio, anch’egli vicino a Lillo Pisano; oltre al già presente gruppo guidato da Gramaglia.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, ha espresso grande soddisfazione: «Accogliamo con entusiasmo Flavia Contino nella nostra comunità politica. Con la sua adesione, Fratelli d’Italia conferma la propria centralità nello scenario politico agrigentino».

Anche la coordinatrice cittadina, Paola Antinoro, ha sottolineato l’importanza del nuovo ingresso: «Questa adesione rafforza il gruppo di Fratelli d’Italia ad Agrigento e testimonia la credibilità e la coerenza della nostra azione politica a livello locale».

Il capogruppo consiliare, Simone Gramaglia, ha aggiunto: «Rivolgo a Flavia il più cordiale benvenuto nel nostro gruppo in Consiglio Comunale. La sua esperienza, le sue competenze e la sua disponibilità al confronto rappresentano un valore aggiunto importante per rafforzare la nostra azione amministrativa e politica. Sono certo che insieme potremo portare avanti con ancora maggiore convinzione le nostre idee e le nostre proposte a servizio della comunità».

Entusiasta dell’ingresso in Fratelli d’Italia, la consigliera Flavia Contino ha dichiarato: «Aderisco con grande entusiasmo a Fratelli d’Italia. Ringrazio il capogruppo Simone Gramaglia e tutti gli altri consiglieri comunali di FdI per avermi accolta con grande affetto. Mi metto da subito a disposizione del partito. Sono certa che, unitamente a tutti i colleghi consiglieri e alla classe dirigente del partito, faremo grandi cose».

Contino era stata eletta nelle fila della lista civica “Cambiamo Rotta”, a sostegno del sindaco Francesco Miccichè, nella quale erano stati eletti anche Teresa Nobile, Alessandro Sollano e Francesco Alfano.

Con questo nuovo ingresso, Fratelli d’Italia conferma non solo il proprio peso politico in aula, ma anche la capacità di attrarre figure di rilievo dalla scena civica, consolidando così il proprio ruolo nello scenario amministrativo agrigentino.

