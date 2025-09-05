Colpo grosso in un’abitazione di un giovane imprenditore di Favara. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare un Rolex, alcuni diamanti e gioielli in oro. Il bottino, secondo una prima quantificazione, sarebbe di almeno 50 mila euro. E’ successo nei pressi di via Che Guevara. I ladri sarebbero entrati nell’abitazione attraverso una finestra. Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento hanno trovato i preziosi.

A fare la scoperta è stato il proprietario una volta rientrato in casa. L’imprenditore ha immediatamente chiamato il 112. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. Difficile pensare che ad agire possa essere stata soltanto una persona. Quasi sicuramente ad entrare in azione è stata una banda di malfattori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp