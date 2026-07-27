PALERMO. Un primo intervento economico da 25 milioni di euro per affrontare le conseguenze dei violenti incendi che la scorsa settimana hanno colpito diverse aree della Sicilia. La giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani, ha approvato il pacchetto di misure che sarà inserito, attraverso un emendamento, nel disegno di legge 1030 Stralcio IV, in discussione nei prossimi giorni all’Assemblea regionale siciliana.

Protezione civile e sostegno alle imprese

Lo stanziamento prevede una ripartizione delle risorse su due fronti. La quota più consistente, pari a 15 milioni di euro, sarà destinata agli interventi della Protezione civile per la gestione dell’emergenza e il ripristino delle aree interessate. Altri 10 milioni serviranno invece a finanziare i ristori destinati alle imprese agricole che hanno subito danni a causa dei roghi.

Schifani: «Risorse immediate per la ripresa»

«Era necessario intervenire tempestivamente per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Era altrettanto importante dare un segnale concreto alle comunità che hanno subito gravi perdite. La Regione è al loro fianco e continuerà a fare la propria parte».

Il governatore ha sottolineato come il primo stanziamento consentirà di garantire risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente gli interventi necessari, con l’obiettivo di tutelare il sistema produttivo e accompagnare la ripresa dei territori colpiti.

Il ringraziamento ai soccorritori

Nel suo intervento, Schifani ha rivolto un ringraziamento ai volontari, alla Protezione civile regionale e ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e assistenza durante l’emergenza. «Hanno svolto un lavoro straordinario in questi giorni – ha concluso – e rappresentano il volto migliore della Sicilia».

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