CAMMARATA. La nuova stagione del Kamarat ha preso il via con il raduno dei giocatori, vecchi e nuovi. La formazione affidata a Giuseppe Pagana si è ritrovata allo stadio comunale Vito Di Marco prima di sostenere il primo allenamento sul terreno di gioco del campo sportivo Altopiano Filici di Cammarata, dando ufficialmente il via alla preparazione in vista del campionato 2026/2027.

L’avvio dell’attività coincide con una fase importante anche sul piano societario. Il club presieduto da Giuliano Traina ha infatti comunicato che la domanda di ammissione alla serie D, presentata tra le società non aventi diritto, ha superato positivamente l’istruttoria della Lega Nazionale Dilettanti. Un passaggio che certifica la regolarità della documentazione prodotta e che lascia adesso spazio all’attesa delle decisioni sui ripescaggi e sulla composizione definitiva dell’organico del prossimo torneo.

Nel frattempo la società ha definito gran parte della rosa. Tra le conferme figurano il portiere Gaetano Dolenti, protagonista dell’ultima stagione, il giovane Antonio Carta, classe 2007, e il centrocampista Lorenzo Di Marco, che vestirà la maglia biancazzurra per il terzo anno consecutivo.

Sul fronte dei nuovi arrivi, il Kamarat ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Owusu Yaw, reduce dall’esperienza con il Gemini, del difensore polivalente Andrea Reina, classe 2008, e dell’attaccante Manuel Alessi, anch’egli classe 2008, cresciuto tra Athena Agrigento, Messina e Catania. Si aggiungono il centrocampista Mattia Timmoneri, ex Paternò, Rotonda, Enna e Niscemi, e il giovane Lemuel Perrone, pure lui del 2008.

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