Ignoti piromani hanno appiccato il fuoco in più punti, tra i territori di Menfi, Sambuca di Sicilia e Sciacca, e in poco tempo i roghi si sono estesi. I danni sono ingenti. Bruciati 15 ettari di terreno coltivati ad uliveto e ad altri prodotti agricoli, varia vegetazione e alcune porzioni di un bosco.

Le località interessate sono: “Dispensa” a Menfi, “Carboj” a Sciacca e “Arancio” e “Misilbesi” a Sambuca. Impegnati nell’opera di spegnimento i vigili del fuoco dei distaccamenti di Sciacca e Santa Margherita Belice e il personale del Corpo Forestale del distaccamento di Sambuca. Ai soccorritori ci sono volute almeno 20 ore di lavoro per combattere e circoscrivere i fronti del fuoco.

A Sambuca bruciato parte di un bosco. Interrotta per alcune ore la circolazione in un tratto della statale 626 Palermo – Sciacca. Riguardo all’origine degli eventi il fuoco avrebbe preso piede a causa della mano criminale di qualche piromane. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno avviato le indagini per provare a risalire agli incendiari.