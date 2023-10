Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish, suddivisa in parte in dosi, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 800 euro in contanti ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto, M.M., diciannovenne, palmese, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida.

Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. Le indagini non sono ancora concluse, e mirano, a risalire al fornitore che ha approvvigionato di stupefacenti il giovane palmese.