E’ doloso l’incendio della facciata esterna di un’abitazione in contrada ”Pidocchio” a Canicattì. Un individuo incappucciato, l’altra sera, ha cosparso di liquido infiammabile ed appiccato il fuoco ad un tubo in plastica, che collegava un pozzo per la canalizzazione dell’acqua, collocato nella parete laterale dell’immobile di proprietà di un canicattinese. Le telecamere di un impianto di videosorveglianza hanno filmato l’azione del piromane.

La figlia del proprietario, per fortuna, si è accorta del rogo, che si era già propagato alla colonna di scarico esterna, ed è riuscita in tempo a spegnere le fiamme. E’ stata aperta un’inchiesta a carico di ignoti e l’attività investigativa dei poliziotti è indirizzata ad identificare l’autore dell’inquietante gesto. Gli investigatori hanno chiesto al proprietario se avesse o meno dei sospetti o se abbia, di recente, avuto dei problemi o dei dissidi con qualcuno.

A quanto pare, il canicattinese avrebbe riferito di non avere subito minacce o richieste di alcun genere.