Incendi di rifiuti speciali, avviata indagine

Avviata un’indagine su una serie di incendi appiccati ai cumuli di rifiuti speciali, in un terreno abbandonato di via delle Egadi, nel quartiere di Monserrato. L’inchiesta condotta sul campo dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, con il coordinamento della Procura, a carico di ignoti, è per l’ipotesi di reato di combustione illecita di rifiuti.

La zona da tempo è diventata luogo di scarico di materiali, e rifiuti di ogni tipo, a pochi passi da decine di abitazioni. Appena si accumulano ignoti piromani gli danni fuoco. L’ultimo in ordine di tempo giovedì pomeriggio, con le fiamme che hanno anche lambito la recinzione di una cooperativa, e alcuni box auto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e con loro i carabinieri della Radiomobile, e della Stazione di Villaseta. A bruciare vasche e pezzi di amianto, vecchi frigoriferi, materiali in plastica, e altri rifiuti.