Trovato in possesso di cartucce a palla, denunciato giovane

Trovato in possesso di due cartucce, calibro 12, a palla singola. Munizioni che erano detenute illegalmente. Per questo motivo un agricoltore ventottenne, di Grotte, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il ritrovamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Grotte, nell’ambito di un controllo in merito di detenzione illecita di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione nell’abitazione del giovane sono state ritrovate e sequestrate le due cartucce.

I militari dell’Arma, attraverso alcune indagini, stanno cercando di capire come quelle due munizioni si trovavano in casa dell’agricoltore.