S’intitola “Agrigento Città Teatro Permanente” il progetto elaborato dal Parco Letterario “Luigi Pirandello” della Città dei templi, inserito nel programma delle attività finanziate dalla Regione Siciliana nel contesto di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Si tratta di cinquanta “viaggi sentimentali” in spazi all’aperto suddivisi in due diverse tipologie – spiega il direttore del Parco, Bernardo Barone – che avverranno a partire dall’ultimo scorcio di dicembre e proseguiranno per tutto l’Anno della Cultura 2025. “Viaggi in luoghi fisici e non dell’autore – dice Barone – che si articoleranno in una serie di percorsi fondamentali che sostanzialmente coinvolgono sette elementi del territorio agrigentino: Il Caos, il mare e la costa, il centro storico di Girgenti, il vecchio abitato di Porto Empedocle, la Valle dei templi, il paesaggio rurale, le miniere e i paesi”. In questo contesto il progetto del Parco Letterario Pirandello, che beneficia di un finanziamento di 40 mila euro, tenderebbe a privilegiare il teatro in tutte le sue componenti oltre la città e la provincia di Agrigento come territorio di un’Università internazionale per la formazione e specializzazione teatrale con un Laboratorio permanente di formazione del personale artistico, tecnico, critico e organizzativo. Tornando ai viaggi sentimentali, le due tipologie di percorsi previsti per il 2025 saranno “Il caos verso la rozza pietra” che si svolgerà alla casa natale di Pirandello e “La grecità lungo la Via Sacra” in programma all’interno della Valle dei templi. La partecipazione ai cinquanta viaggi sentimentali sarà gratuita a prenotazione fino ad un massimo di cinquanta persone per volta in orari che saranno proposti e concordati al momento. In coda ai viaggi seguiranno le visite guidate per far degustare ai partecipanti i prodotti autentici locali e ascoltare le “Dolci note dell’essere” a cura di musicisti e cantastorie di provata professionalità.

LR