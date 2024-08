E’ doloso l’incendio di un magazzino all’interno di un fondo agricolo di via Caterlippe a Licata. Le fiamme hanno ucciso almeno cinque pecore, che si trovavano all’interno del fabbricato. Le hanno poi recuperate carbonizzate. L’appezzamento di terreno è di proprietà di un pensionato licatese settantenne. E’ successo verso le 3 dell’altra notte.

Nella zona sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i quali hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di avere la meglio delle fiamme e occuparsi della messa in sicurezza dell’area interessata. Per gli animali, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Compagnia di Licata.

La relazione di quanto accaduto, è stata inviata alla Procura di Agrigento. Aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio e uccisione di animali.