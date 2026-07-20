Incendi attorno alla Valle dei Templi, case minacciate e panico sulla Statale 640

Sono stati domati, dopo decine di ore di interventi, i numerosi incendi che hanno interessato diverse zone della provincia di Agrigento. Le situazioni più critiche si sono registrate a Bivona, in contrada Savarini, nei pressi di un opificio per la lavorazione dei marmi, dove le squadre a terra sono rimaste a lungo in attesa dell’intervento dei mezzi aerei, e tra Cammarata e Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Incendi anche nelle campagne di Camastra, lungo la strada statale 410.

Tre i roghi divampati attorno al perimetro del Parco Archeologico della Valle dei Templi: uno a ridosso della strada statale 640, proprio di fronte al Tempio della Concordia; un altro nella zona di San Calogero Bianco, già colpita alcune settimane fa; e un terzo nell’area boschiva lungo la Statale 640, tra le rotatorie di Giunone e degli Scrittori. Le fiamme hanno carbonizzato decine di alberi e vaste aree di vegetazione.

Momenti di paura si sono vissuti lungo la Statale 640, dove il denso fumo ha ridotto drasticamente la visibilità, creando disagi e apprensione tra gli automobilisti in transito.

Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e per il personale del Corpo Forestale, impegnati senza sosta su più fronti.

Numerosi gli interventi effettuati anche nel territorio di Agrigento, dove i roghi hanno interessato soprattutto aree collinari e di campagna. A Villaseta, nei pressi della strada che conduce in contrada Fondacazzo, sono andati in fumo diversi ettari di terreno ed è stata completamente distrutta una Moto Ape di proprietà di un residente. Altri vasti incendi hanno interessato le zone di Zingarello, Piano Gatta e contrada Santa Lucia, dove le fiamme hanno divorato ampie porzioni di vegetazione. VIDEO

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