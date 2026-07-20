Un vasto incendio ha danneggiato il potabilizzatore di Piano Amata, in territorio di Cammarata. Siciliacque ha dovuto sospendere l’esercizio dell’acquedotto Fanaco. I Comuni interessati dalla sospensione dell’impianto di potabilizzazione a servizio dell’invaso Fanaco sono Casteltermini, Canicattì, San Giovanni Gemini, Favara, Aragona, Comitini e Porto Empedocle.

Per Canicattì e San Giovanni Gemini la sospensione della produzione idrica al potabilizzatore comporta una portata nulla in ingresso ai serbatoi comunali.

Per Casteltermini l’arrivo è quasi nullo, con solo una portata di 5 l/sec da una fonte locale su un totale di 30 l/sec necessari. Per Favara, Aragona, Comitini e Porto Empedocle sussiste una significativa riduzione delle portate idriche in ingresso ai serbatoi comunali, in quanto questi Comuni sono alimentati anche dal sistema Voltano che al momento non presenta alcun problema.

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