Sodano a Daniele Magro: «Hai insegnato a credere nei sogni». Il ritorno del cantautore alla Kolymbethra

Il cantautore agrigentino incontra il pubblico nella suggestiva cornice del Giardino della Kolymbethra: «Più mi allontano, più sento forte il legame con questa città».

AGRIGENTO – Non è stato soltanto un concerto. È stato un ritorno, un incontro, un dialogo con la città che lo ha visto crescere. Nel suggestivo scenario del Giardino della Kolymbethra, Daniele Magro ha ritrovato il pubblico della sua Agrigento con uno spettacolo intimo, sospeso tra musica, racconti e ricordi, trasformando una serata estiva in un viaggio attraverso il suo percorso umano e artistico.

Cantautore e autore tra le firme più apprezzate della musica italiana contemporanea, Magro ha scelto di tornare simbolicamente a casa con una formula originale: un talk-concerto, quasi un podcast dal vivo, nel quale le canzoni si sono alternate ai racconti di una carriera costruita lontano dai riflettori più facili ma ricca di collaborazioni prestigiose e di successi.

Ad accompagnarlo sul palco, con la sola chitarra acustica, l’artista sarda Maria Laura Canu, capace di creare un’atmosfera essenziale e intensa, perfettamente in sintonia con la cornice della Kolymbethra.

«Era da tanti anni che non mi esibivo nella mia città – ha raccontato Magro –. Un anno fa ero venuto qui per una serata del FAI e ho conosciuto Federica Salvo, che mi ha invitato a tornare come artista. Ho accettato subito, ancora prima di immaginare che forma avrebbe avuto questo appuntamento. Poi tutto è nato in maniera naturale: sarà come quando gli amici mi chiedono di ascoltare le nuove canzoni. Ci saranno brani del mio percorso, cover, inediti e soprattutto la voglia di condividere questi anni con le persone che mi sono sempre state vicine».

Tra i momenti più attesi della serata non poteva mancare “L’amore non mi basta”, il brano che, a tredici anni dalla sua pubblicazione, scritto da Daniele Magro e portato al successo da Emma Marrone, sta vivendo una seconda vita grazie alla viralità sui social.

«Sono felicissimo che questa canzone stia tornando così forte. È stata una sorpresa bellissima e non poteva mancare in questa scaletta», ha spiegato il cantautore prima di regalarla al pubblico.

Nel corso dell’incontro Magro ha raccontato anche quanto Agrigento continui a vivere dentro la sua musica.

«Più mi allontano e più sento forte il legame con questa città. Non vivo qui stabilmente da tanti anni, ma torno spesso perché qui ci sono la mia famiglia e i miei amici. E mi accorgo che Agrigento entra sempre di più nelle mie canzoni».

Un legame che resta il filo conduttore di una carriera costruita con costanza e sensibilità. Negli anni Daniele Magro ha firmato canzoni per alcuni dei più importanti artisti italiani, collaborando con Mina, Marco Mengoni, Raffaella Carrà, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Chiara Galiazzo, Michele Bravi e molti altri, affermandosi come uno degli autori più stimati del panorama musicale nazionale. Parallelamente ha sviluppato il proprio percorso da cantautore con due EP e numerosi singoli, mantenendo sempre una scrittura personale e riconoscibile. Tra i sogni che ancora custodisce c’è quello di poter un giorno scrivere e collaborare con Zucchero, artista che considera un punto di riferimento fin da bambino.

Ad accogliere il suo ritorno è stata la direttrice del Giardino della Kolymbethra, Federica Salvo, che ha ricordato il valore culturale dell’iniziativa.

«Grazie perché hai scelto la Kolymbethra per il tuo ritorno a casa», ha detto dal palco, sottolineando come eventi di questo tipo contribuiscano concretamente alla tutela del patrimonio del FAI. «I proventi dei biglietti permettono di mantenere aperti i nostri luoghi della cultura. In Sicilia questo è l’unico bene del FAI aperto al pubblico e oggi, oltre al Giardino della Kolymbethra, invitiamo tutti a scoprire anche le Case Montana».

Particolarmente sentito anche l’intervento del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, coetaneo di Magro, che ha trasformato il suo saluto in una riflessione sul valore dei sogni e del coraggio.

«Ricordo Daniele quando eravamo bambini. Già da piccolo cantava ovunque, davanti a chiunque, senza paura. Per me è stato un esempio. Mi ha insegnato quanto sia importante non avere timore di mostrarsi per ciò che si è e di credere profondamente nei propri talenti. Il suo percorso dimostra che i sogni, quando vengono coltivati con determinazione, possono diventare realtà».

Parole che hanno visibilmente commosso il cantautore, accolte da un lungo applauso del pubblico.

La serata si è così trasformata in qualcosa di più di un semplice spettacolo: il ritorno di un artista nella propria terra, il racconto di un percorso fatto di sacrifici e successi e l’abbraccio tra Agrigento e uno dei suoi talenti più autentici. Nella magia della Kolymbethra, tra musica, memoria e nuove prospettive, Daniele Magro ha ricordato a tutti che, anche dopo aver percorso tanta strada, ci sono luoghi in cui tornare conserva sempre un significato speciale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp