L’amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina mette in campo un primo sostegno economico per le aziende agricole e zootecniche colpite dal vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio. Con la delibera di Giunta è stata approvata una variazione di bilancio che destina 30 mila euro ai contributi di prima emergenza.

La misura è stata adottata per reperire con urgenza le risorse necessarie e fornire un primo aiuto agli imprenditori che hanno subito ingenti danni alle colture, alle strutture aziendali e ai mezzi di produzione.

Variazione di bilancio

L’intervento rappresenta uno sforzo significativo per le casse comunali, reso possibile dalla scelta dell’amministrazione di destinare parte delle risorse disponibili a un comparto ritenuto strategico per l’economia locale e per il tessuto produttivo del territorio.

Contestualmente è stato affidato all’Area Tecnica il compito di predisporre e pubblicare un avviso pubblico che definirà i criteri e le modalità di accesso ai contributi destinati alle aziende colpite dall’emergenza.

Le parole del sindaco

«Abbiamo scelto di intervenire immediatamente – afferma il sindaco Francesco Cacciatore – approvando una variazione di bilancio che ci ha consentito di destinare 30 mila euro alle aziende agricole colpite. Sappiamo che questa somma non potrà compensare integralmente i danni subiti, ma rappresenta un segnale concreto di vicinanza e di solidarietà istituzionale. Era nostro dovere fare tutto ciò che era nelle possibilità del Comune per non lasciare sole le nostre aziende».

Il primo cittadino ribadisce inoltre l’impegno dell’amministrazione a proseguire l’interlocuzione con gli enti sovracomunali per ottenere ulteriori risorse. «L’agricoltura e la zootecnia sono fondamentali per la nostra comunità. Continueremo a sollecitare Regione, Governo e tutti gli enti competenti affinché vengano attivate ulteriori misure straordinarie di sostegno e ristoro a favore delle imprese colpite».

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