Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, tra le vie Passeggiata Archeologica e Petrarca, all’altezza della Promenade e del museo Griffo ad Agrigento.

A scontrarsi un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio la giovane alla guida del mezzo a due ruote che indossava correttamente il casco. Dopo l’impatto è “volata” dalla sella per rovinare prima contro la vettura poi pesantemente sul manto stradale.

Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni. Con un’ambulanza del 118 è stata trasferita al pronto soccorso. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.

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