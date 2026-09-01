Ha preso un’auto a noleggio, ma dopo avere eseguito due bonifici istantanei per circa 1.350 euro il presunto intermediario è sparito. Un sessantenne di Realmonte è stato truffato. L’uomo si è rivolto alla polizia.

Le indagini degli agenti della Squadra Mobile hanno portato alla denuncia di due campani: un 49enne originario di Sant’Antimo, nel Napoletano, e un 30enne di Caserta. La vittima aveva trovato online l’annuncio per il noleggio dell’auto.

Dopo aver ricevuto il denaro, però, i presunti truffatori avrebbero interrotto ogni comunicazione. Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di ricostruire il percorso dei soldi e di risalire ai due sospettati che sono stati deferiti a piedi libero alla Procura della Repubblica di Agrigento.

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