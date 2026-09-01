Un operaio di 53 anni, Salvino Pullara, di Santo Stefano di Quisquina, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un muro che, per cause ancora da accertare, è collassato al suolo. L’operaio, titolare di una ditta edile, stava effettuando dei lavori in una abitazione in contrada Santa Margherita, nei pressi della Diga Castello in territorio di Bivona.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito anche il figlio che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non verserebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro e chiarire le cause del crollo della parete.

Appena informato della tragica notizia il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Salvino Pullara lascia la moglie Rita e i figli Giuseppe e Giada.

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