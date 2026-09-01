Incidente stradale sulla provinciale 57 in territorio di Ribera. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un furgone contro una Fiat Panda, quest’ultima auto dopo l’impatto è uscita fuori strada.
Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un pensionato 84enne, a bordo dell’utilitaria, trasportato all’ospedale di Sciacca, pe le cure necessarie.
Sul posto lanciato l’allarme i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, i sanitari del 118, ed è anche atterrato un elisoccorso. Presenti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.
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