E’ stato inaugurato il nuovo teatro comunale di Favara dedicato allo scrittore Antonio Russello. L’iniziativa, promossa dal Comune di Favara con il contributo del Libero consorzio di Agrigento, ha preso il via sabato pomeriggio con un corteo musicale a cura della banda G.Lentini che partita dalla zona dell’Itria è giunta al belvedere San Francesco, dove si è esibito il gruppo Fabaria Folk. A seguire il taglio del nastro del nuovo teatro “Antonio Russello”, alla presenza del presidente di Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino.

“Questo nuovo spazio pubblico rappresenta non solo il giusto tributo alla figura di Antonio Russello, che insieme all’omonimo centro studi dobbiamo continuare a far conoscere per le sue doti di gigante della letteratura, ma il modo per far riappropriare di uno spazio per troppi anni negato a tutta la città – afferma il sindaco Antonio Palumbo -. Un teatro che dovrà ospitare le tante energie artistiche che Favara sa esprimere, un luogo in cui vivere come comunità”. Dopo il taglio del nastro è stata portata in scena un’opera dello scrittore, il “Racconto dalla Luna”. Coinvolto un gruppo di artisti provenienti da tutte le compagnie teatrali cittadine, tutte unite per un tributo ad un grande autore del ‘900.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp