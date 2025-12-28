Ha ripetutamente minacciato e in più occasioni aggredito i genitori. Papà e mamma, esasperati della situazione, hanno provato in tutti i modi a mettere fine senza riuscirci alla “spirale” di violenza. Quindi hanno chiesto aiuto alla polizia. Un venticinquenne, indagato di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

