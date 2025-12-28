Un malvivente solitario, ha messo a segno un furto ai danni di un bar – pasticceria di Porto Empedocle, non molto lontano dall’area portuale. Si è portato via la cassetta del registratore di cassa contenente banconote e monete per circa 2.000 euro. Tutto quanto verso le 2 della notte mentre l’attività lavorativa era chiusa. Il delinquente è entrato in azione a volto scoperto.

Con l’utilizzo di un piede di porco ha scassinato la saracinesca d’ingresso, e una volta penetrato nell’esercizio commerciale, ha rubato il denaro. Quindi si è dileguato velocemente. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e i loro colleghi della sezione Volanti di Agrigento, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. E gli agenti sarebbero già sulle tracce dell’autore del “colpo”.

