Inaugurati i giochi per bambini in piazza Cavour. Lavori nella villa Bonfiglio

Una buona notizia per tutti i bambini – e di conseguenza per genitori e nonni – di Agrigento. In piazza Cavour, questa mattina 22 giugno, sono stati ufficialmente inaugurati i giochini per i più piccoli. Si tratta di dondoli donati dall’associazione Aquarinto per cui non gravano sulle casse comunali. Il Comune ha solo provveduto all’istallazione e alla pulizia dell’area. “Su richiesta di tantissime mamme abbiamo deciso di istallare i giochi per bambini a piazza Cavour”. Il sindaco Francesco Miccichè ha voluto così accontentare un gruppo di cittadini che chiedevano l’istallazione dei giochi nella piazza. “Devo dire che in tanti che frequentano abitualmente la piazza mi avevano chiesto l’istallazione dei giochi- ha detto il sindaco-. Piazza Cavour è frequentata da mamme e nonni, che vogliono vedere giocare i bambini”. Lavori anche a villa Bonfiglio: “L’associazione Aquarinto- ha spiegato il primo cittadino Miccichè- ha contribuito con installazione di altri giochini oltre a quelli che la nostra amministrazione ha ripristinato. Nella fontana sono iniziati i lavori che io porto avanti da mesi ma che abbiamo dovuto rinviare. Finalmente la fontana verrà ripristinata”