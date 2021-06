Emendamento Forza Italia per investimenti anche nella provincia agrigentina

Al Senato, in Commissione Territorio e Ambiente, è stato approvato un emendamento presentato dalla senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, che prevede lo stanziamento di 700 milioni di euro per investimenti, soprattutto al Sud, finalizzati al risanamento urbano e all’inclusione sociale, ed anche per favorire il sistema scolastico nazionale e renderlo interconnesso con i territori regionali, per migliorare la qualità dell’aria e il sovraffollamento carcerario, e per potenziare i collegamenti ferroviari in funzione della valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico. In proposito rivolgono apprezzamento verso l’iniziativa della collega senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, e il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della Commissione Sanità all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, che aggiungono: “Una parte di tali fondi potranno essere spesi per investimenti anche nella provincia agrigentina. In tal modo, e ancora una volta, Forza Italia interviene nel territorio in modo efficace e concreto, garantendo sostegni certi ai Comuni, peraltro al momento gravati dagli insufficienti o mancanti trasferimenti da parte dello Stato. Inoltre – concludono Gallo e La Rocca Ruvolo – si rilancia un’azione di investimenti capaci di produrre non solo migliore qualità della vita ma anche occupazione e lavoro”.