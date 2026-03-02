Inaugurate, questa mattina, altre due Case della Comunità in provincia di Agrigento. Si tratta dei presìdi di Cattolica Eraclea e Casteltermini. Le Case della Comunità sono strutture sanitarie territoriali introdotte nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza di prossimità e rendere i servizi sanitari più accessibili ai cittadini.

Rappresentano un punto di riferimento stabile sul territorio dove le persone possono trovare risposte ai propri bisogni di salute senza dover ricorrere necessariamente all’ospedale. Al loro interno operano medici di medicina generale, pediatri, infermieri e altri professionisti sanitari che lavorano in modo integrato per garantire una presa in carico continuativa, soprattutto per i pazienti cronici e fragili.

Le strutture offrono prestazioni ambulatoriali, attività di prevenzione, programmi di educazione alla salute e servizi di supporto socio-sanitario, favorendo la collaborazione tra ambito sanitario e sociale. Presente al taglio del nastro della struttura di Casteltermini anche l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

