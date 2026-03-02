Operazione dei Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta. I militari hanno tratto in arresto tre persone, un uomo di 29 anni e due donne rispettivamente di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia. Sono ritenuti responsabili di “traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso” e “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. I tre soggetti fermi a bordo di un’autovettura in una via del centro cittadino, durante le ore notturne, sono stati controllati nei pressi della Casa circondariale nissena.

Le circostanze di tempo e di luogo, unite all’atteggiamento sospetto, hanno indotto i carabinieri a procedere a una perquisizione, nel corso della quale, è stata rinvenuta una valigetta contenente un drone professionale. Ma anche la somma di 13.695 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, 18 telefoni cellulari smartphone, già suddivisi in tre buste di plastica, una bobina di filo d’acciaio e 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisi in dosi. I tre indagati erano verosimilmente pronti a utilizzare il drone per “sorvolare” l’area del perimetro carcerario e recapitare droga e telefoni ai detenuti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione in carcere per il 29enne e dell’obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.

