Grande successo domenica sera al Teatro Re di Licata per lo spettacolo “Frammenti pirandelliani”, che ha registrato il tutto esaurito e un teatro gremito in ogni ordine di posto. La rappresentazione, ispirata all’opera e al pensiero di Luigi Pirandello, ha saputo coinvolgere il pubblico sin dai primi istanti, conducendolo in un percorso intenso e suggestivo attraverso alcuni dei frammenti più significativi della poetica pirandelliana.

Gli spettatori, rimasti fino alla fine, hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo. Particolarmente calorosi gli applausi che hanno accompagnato la conclusione di ciascun frammento: un segnale chiaro dell’apprezzamento di un pubblico attento e partecipe, che ha dimostrato di gradire profondamente la proposta artistica.

L’associazione Tessere di Coccio, promotrice dell’evento, “desidera esprimere un sentito ringraziamento alla città di Licata per l’accoglienza numerosa e calorosa. Un grazie all’assessore Burgio e alla già assessore Carmelinda Callea; ad entrambi vanno i meriti del successo della serata, che rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno profuso e uno stimolo a continuare a promuovere iniziative culturali di qualità sul territorio”, si legge in una nota degli organizzatori.

“Frammenti pirandelliani” si conferma così un appuntamento capace di unire teatro, riflessione e partecipazione, nel segno di un autore che continua a parlare con straordinaria attualità al pubblico di ogni tempo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp