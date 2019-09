Weekend stellare con Stallone e Brad Pitt

E’ un week end stellare quello che si attende questa settimana al cinema con le nuove uscite che vedranno il ritorno di Silvester Stallone e- dopo lo strepitoso successo di “C’era una volta ad Hollywood” di Tarantino- la riconferma di Brad Pitt sul grande schermo.

“Rambo- The last blood”

Si comincia giovedì 26 settembre con l’uscita di “Rambo- The last blood”, in cui Silverster Stallone ritorna ad interpretare il ruolo di Rambo, il personaggio che lo ha reso celebre. Dopo aver vissuto l’inferno, John Rambo si ritira nel suo ranch di famiglia. La sua tranquillità è interrotta dalla scomparsa della nipote Gabrielle dopo aver attraversato il confine con il Messico. Rambo intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca di uno dei cartelli di droga più pericolosi della zona e scopre che dietro alla scomparsa della nipote si nasconde una rete di traffici di droga.Con sete di vendetta, Rambo dovrà compiere un’ultima missione utilizzando tutte le sue compentenze in materia di combattimento.

“Rambo- The last blood” sarà proiettato al Cinema Astor di Agrigento da giovedì 26 settembre. Orario degli spettacoli: 18.30- 20.30- 22.30

“Ad astra”, Brad Pitt si imbraca in una trascendente missione spaziale

Dopo aver rilasciato numerose interviste parlando delle ragioni che lo avrebbero indotto a divorziare dalla ex moglie Angelina Jolie e dopo il grande successo di “C’era una volta a Hollywood”, Brad Pitt continua a spopolare al cinema, infatti questo week end lo vedremo nel film “Ad Astra” diretto da James Gray e affiancato da un cast di spessore tra cui Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

Pitt questa volta indosserà i panni dell’astronauta Roy McBride che viaggia ai confini del sistema solare per incontrare suo padre, scomparso durante una missione speciale il cui obiettivo era la ricerca della vita extra terrestre. McBride dovrà svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il suo viaggio rivelerà segreti che sfidano la natura dell’esistenza umana e il nostro posto nel cosmo.

“Ad Astra” sarà al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario degli spettacoli: 18.00- 20.15

“Yesterday”, Danny Boyle riscopre i Beatles con una commedia musicale.

Sembra essere diventata una moda ormai quella di portare sul grande schermo la storia delle grandi stelle della musica, una moda cominciata quasi un anno fa con “Bohemhiam rapsody” la biografia sui Queen e destinata a continuare giovedì 26 settembre con l’uscita di “Yesterday”, la commedia musicale che ricorderà i Beatles.

Jack Malik (Himesh Patel) è un cantautore rassegnato che vive in una piccola città inglese e e che si trova sul punto di rinunciare al suo sogno di vivere di musica, nonostante il sostegno assoluto della sua migliore amica, Ellie. Dopo un incidente in bicicletta durante un misterioso blackout globale, Jack scopre al risveglio che per il resto del mondo i Beatles non sono mai esistiti, e si trova in una situazione complicata.Suonando le mitiche canzoni del gruppo più importante della storia ad un pubblico che non le ha mai sentite, con l’aiuto di Debra (Kate Mckinnon), Jack diventa una superstar durante la notte. Tuttavia, più ottiene fama, più rischia di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui. Con la porta tra la sua vecchia vita e la sua nuova vita che sta per chiudersi, Jack dovrà decidere se tornare o meno alla realtà a cui appartiene e dimostrare che l’amore è la sua vera musa. Tutto questo, al ritmo di nuove versioni dei più noti successi dei Beatles.

“Yesterday” sarà al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da domani. Orario degli spettacoli: 18.30- 20.30- 22.30