E’ stata inaugurata all’interno della Villa Bonfiglio di Agrigento, alla presenza di tanta gente e tra gli altri dell’arcivescovo Alessandro Damiano, del prefetto Salvatore Caccamo, e del sindaco Franco Miccichè, la nuova “Tenda lo slancio”, della comunità missionaria “Porta aperta”.

Si tratta di una struttura, che ha preso il posto di quella carbonizzata lo scorso anno da un misterioso incendio. Nell’area della tenda ogni fine settimana si svolgono iniziative ricreative, formative, educative, di riflessione e di preghiera, a favore dell’aggregazione sociale sana e costruttiva, per i giovani e i meno giovani.

Il sostegno dell’Inner Wheel Club di Agrigento

In occasione dell’inaugurazione della tenda “Lo Slancio” a Villa Bonfiglio , l’Inner Wheel Club di Agrigento ha espresso la sua profonda vicinanza alla Comunità Missionaria “Porta Aperta”.

Nonostante l’impossibilità di partecipare fisicamente a causa della concomitanza con il Forum Distrettuale a Taormina , la Presidente Patrizia Di Giovanni e la Segretaria Doriana M. Urriani hanno voluto sottolineare il legame indissolubile di solidarietà che unisce il Club all’opera delle sorelle.

Il Club si è ufficialmente impegnato a collaborare attivamente alle future iniziative della struttura, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

Salute e benessere sociale .

. Educazione .

. Animazione Urbana, con il supporto all’organizzazione di serate ed eventi estivi inclusivi sotto le stelle.

Un messaggio di speranza e concretezza che vede l’Inner Wheel pronto a “fare del bene dando il buon esempio” per il tessuto sociale di Agrigento

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