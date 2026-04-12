Il prossimo 17 Aprile 2026, la raffinata cornice del Foyer del Teatro Pirandello di Agrigento ospiterà un incontro di altissimo profilo intitolato: “Donne e Uffici Pubblici: le Pari Opportunità dalle Radici Costituzionali alle Quote Rosa”. L’evento, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento, si propone di analizzare l’evoluzione del ruolo femminile nelle istituzioni attraverso un percorso storico, giuridico e sociale.

Le Radici della Parità: tra Storia e Diritto

Il cuore scientifico del convegno sarà affidato alla Prof.ssa Ornella Spataro, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo. Il suo intervento delineerà il passaggio fondamentale dalla parità formale a quella sostanziale, partendo dalle “Radici Costituzionali” e dall’eredità delle Madri Costituenti (Articoli 3 e 51). Un focus particolare sarà dedicato alla storica Sentenza n. 33 del 1960 della Corte Costituzionale, pietra miliare per l’accesso delle donne alle carriere pubbliche.

Dal “Soffitto di Cristallo” alle Quote Rosa

Oltre alla prospettiva storica, l’incontro affronterà le sfide della modernità: il superamento delle barriere invisibili (il cosiddetto “soffitto di cristallo”) e l’efficacia delle Quote Rosa intese come strumenti di “Azione Positiva”.

A dare testimonianza concreta del valore della presenza femminile nelle istituzioni, interverranno numerose figure di spicco del panorama giuridico e amministrativo:

Dott.ssa Elisa Vaccaro , Viceprefetto Vicario della Prefettura di Agrigento;

, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Agrigento; Dott.ssa Andreina Occhipinti , Magistrato Consigliere della Corte di Cassazione;

, Magistrato Consigliere della Corte di Cassazione; Avv. Vincenza Gaziano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento;

Dott.ssa Claudia Gucciardo , Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca;

, Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca; Dott.ssa Rossana Florio , Direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento e Sciacca;

, Direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento e Sciacca; Dott.ssa Anna Puci , Direttore della Casa Circondariale di Agrigento;

, Direttore della Casa Circondariale di Agrigento; Dott.ssa Stella Vella, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Una Sinergia Territoriale

L’iniziativa, ideata dalla Presidente dell’Inner Wheel Club Patrizia Di Giovanni, si distingue per una straordinaria collaborazione tra i principali Club Service e le associazioni del territorio. Uniti in un fronte comune per la promozione della cultura della legalità, partecipano all’evento realtà come A.N.D.E., FIDAPA, Lions, Rotary, Soroptimist, il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto e molti altri.

Il Simposio di Persefone

A conclusione della serata, si terrà il “Simposio di Persefone”, un momento conviviale che richiama il mito della rinascita e le radici classiche di Agrigento, celebrando simbolicamente la forza rigeneratrice della donna nella società civile.

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