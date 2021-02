In vista delle amministrative: “Primavera empedoclina” nomina il team che si occuperà del programma elettorale

Ci si prepara in vista delle prossime amministrative a Porto Empedocle. Il coordinatore del movimento “Primavera empedoclina” ha annunciato che sarà presente con un proprio candidato sindaco alla competizione elettorale per il comune e ha nominato i responsabili per la redazione del programma elettorale: Calogero Santamaria: sviluppo economico e legalità; Francesco Bellavia: attività portuali e pesca; Maria Cortelli: politiche sociali e contenzioso; Roberto Tagliarini: pubblica istruzione e scuole; Luigi Gaglio: territorio e ambiente; Alfonso Ferlisi: comunicazione e promozione turistica;

Giovanni Trupia: Rapporti con le grandi aziende presenti sul territorio empedoclino; Giovanni Onida: riqualificazione dei quartieri; Carmelo Marino: industria e aziende.“E’ necessario- dice Luigi Gino Grillo- che la nuova amministrazione chiarisca strategie, programmi e prospettive del rilancio economico-sociale di Porto Empedocle.”